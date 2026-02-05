Fujirebio Holdings, Inc. (Zentrale: Minato-ku, Tokio; President CEO: Goki Ishikawa; "Fujirebio"), eine konsolidierte Tochtergesellschaft der H.U. Group Holdings, Inc. (Zentrale: Minato-ku, Tokio; Chairman, President und Group CEO: Shigekazu Takeuchi) und die Sysmex Corporation (Zentrale: Kobe, Japan; President: Kaoru Asano, "Sysmex") haben eine Vertriebskooperation für Demenztests vereinbart. Diese Vereinbarung ist das Ergebnis fortgesetzter Gespräche auf der Grundlage der im Oktober 2023 geschlossenen Grundsatzvereinbarung über die geschäftliche Zusammenarbeit im Bereich der Immunoassays.1 Sysmex wird die vollautomatischen Lumipulse-Immunoassay-Systeme und Reagenzien für Demenztests ("die Produkte") von Fujirebio exklusiv in Regionen und Ländern vertreiben, die von beiden Unternehmen einvernehmlich festgelegt wurden. In Zukunft werden Fujirebio und Sysmex zusammenarbeiten, um den wachsenden Testbedarf im Zusammenhang mit der zunehmenden Verbreitung von Therapeutika zu decken, und schrittweise die Länder erweitern, in denen die Produkte verkauft werden.

Seit dem Abschluss der Grundsatzvereinbarung über die geschäftliche Zusammenarbeit im Oktober 2023 führen die beiden Unternehmen kontinuierliche Gespräche mit dem Ziel, die Entwicklung von Immunoassays und deren weltweite Verbreitung zu beschleunigen. Im November 2023 schlossen sie eine Vereinbarung über die Auftragsentwicklung und -fertigung (CDMO)2 für Reagenzien im Bereich neurodegenerativer Erkrankungen, einschließlich Alzheimer, ab. Darüber hinaus unterzeichneten sie im Dezember 2023 eine Grundsatzvereinbarung über die Lieferung von Reagenzien-Rohstoffen, die sich im Besitz der jeweiligen Unternehmen befinden,3 und haben konkrete Initiativen zur Beschleunigung der gemeinsamen Entwicklung neuer Reagenzien vorangetrieben.

Mit der Alterung der Weltbevölkerung steigt die Zahl der Patienten mit neurodegenerativen Erkrankungen rapide an. Insbesondere die Alzheimer-Krankheit4 stellt ein schwerwiegendes medizinisches und soziales Problem dar. In den letzten Jahren sind neue Medikamente zur Verlangsamung des Fortschreitens der Alzheimer-Krankheit auf den Markt gekommen, was zu einer steigenden Nachfrage nach einem breiteren Zugang zu den für ihre wirksame Anwendung erforderlichen Tests geführt hat.

Fujirebio verfügt über ausgeprägte Kompetenzen in der Entwicklung und Herstellung von Reagenzien, während Sysmex ein globales Vertriebs- und Servicenetzwerk sowie umfangreiche Erfahrung im Bereich der Zulassungsanträge vorweisen kann. Durch die Kombination dieser jeweiligen Stärken werden Fujirebio und Sysmex mit dem Vertrieb der Produkte in Brasilien beginnen und planen eine schrittweise Expansion nach Mittel- und Südamerika, in den Nahen Osten, nach Asien und in andere Regionen. Durch die Nutzung der Stärken der Produkte von Fujirebio in Verbindung mit den vollautomatischen Immunoassay-Systemen der HISCL-Serie von Sysmex werden die beiden Unternehmen zur frühzeitigen Einführung von Tests im Bereich der Demenz beitragen.

1 Pressemitteilung vom 10. Oktober 2023: "Fujirebio und Sysmex schließen Grundsatzvereinbarung über geschäftliche Zusammenarbeit im Bereich Immunoassays" https://www.fujirebio.com/en/news-events/fujirebio-and-sysmex-enter-into-basic-agreement-on-business-collaboration-in-the-field 2 Pressemitteilung vom 30. November 2023: "Fujirebio und Sysmex erweitern ihre CDMO-Partnerschaft im Rahmen ihrer Zusammenarbeit im Bereich Immunoassays auf neurodegenerative Erkrankungen." https://www.fujirebio.com/en/news-events/fujirebio-and-sysmex-expand-cdmo-partnership-into-the-field-of-neurodegenerative 3 Pressemitteilung vom 14. Dezember 2023: "Fujirebio und Sysmex unterzeichnen Vereinbarung über die Lieferung von Reagenzien-Rohstoffen im Bereich Immunoassay" https://www.fujirebio.com/en/news-events/fujirebio-and-sysmex-sign-agreement-for-the-supply-of-reagent-raw-materials-in-the 4 Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) leben derzeit weltweit schätzungsweise mehr als 55 Millionen Menschen mit Demenz, und es wird erwartet, dass diese Zahl bis 2050 auf 130 Millionen ansteigen wird. Die Alzheimer-Krankheit könnte zu 60 bis 70 dazu beitragen. Quelle: Global status report on the public health response to dementia executive summary (2. September 2021, World Health Organization) https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/344707/9789240034624-eng.pdf

Fujirebio ist ein Diagnostikunternehmen mit über 75 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung innovativer Lösungen für Gesundheitsdienstleister, Pharmaunternehmen und IVD-Partner weltweit. Das offene Geschäftsmodell von Fujirebio nutzt erstklassiges Fachwissen in den Bereichen Neurologie, Onkologie, Infektionskrankheiten und darüber hinaus sowie die auf der robusten Lumipulse-Plattform verfügbaren Assays und beschleunigt durch strategische Partnerschaften in der gesamten Life-Science-Branche den Zugang zu bahnbrechenden Diagnostika. Als Teil der H.U. Group vereint Fujirebio starke Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, regulatorisches Fachwissen und skalierbare Fertigung, um hochwirksame Diagnoselösungen anzubieten. Das flexible CDMO-Modell von Fujirebio unterstützt seine Diagnostikpartner dabei, validierte Lösungen schneller auf den Markt zu bringen und so bessere Entscheidungen, Behandlungen und Patientenergebnisse zu erzielen.

Die Sysmex Corporation mit Hauptsitz in Kobe, Japan, ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der in-vitro-Diagnostik. Seit seiner Gründung im Jahr 1968 konzentriert sich Sysmex auf die Diagnostik als Kerngeschäft und unterstützt heute die Gesundheit von Menschen in über 190 Ländern und Regionen weltweit. Sysmex setzt seine Innovationen im Bereich der Diagnostik fort und schafft in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren einzigartige Werte in den Bereichen personalisierte Medizin und neuartige Behandlungen, ganz im Sinne seiner langfristigen Vision "Together for a better healthcare journey" (Gemeinsam für eine bessere Gesundheitsversorgung). Durch seine einzigartige Technologie, seine Lösungen und die Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern schafft Sysmex neuen Mehrwert und erfüllt den universellen Wunsch der Menschen nach einem längeren und gesünderen Leben.

