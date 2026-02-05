Platzt einer der größten Rohstoff-Deals in der Börsengeschichte? Die Gespräche über einen Zusammenschluss der Bergbauriesen Rio Tinto und Glencore gestalten sich einem Medienbericht zufolge deutlich schwieriger als erhofft. Wie die Financial Times am Mittwochabend unter Berufung auf Insider berichtet, steht das Vorhaben auf der Kippe.Demnach gibt es in zentralen Punkten bislang keine Einigung. Rio Tinto soll in den Verhandlungen darauf bestehen, sowohl den Verwaltungsratspräsidenten als auch den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
