Luzern - Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) hat das Rekordergebnis vom Vorjahr noch einmal gesteigert. Die Aktionäre können sich zudem auf eine höhere Ausschüttung einstellen. Der Geschäftserfolg, der bei Banken das Mass der operativen Leistung angibt, stieg 2025 um 5,0 Prozent auf 333,8 Millionen Franken, wie die Bank am Donnerstag mitteilte. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 295,5 Millionen und damit 3,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Aufgrund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab