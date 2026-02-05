DJ SAP startet Aktienrückkauf mit Tranche über 2,6 Mrd Euro
DOW JONES--SAP startet die erste Tranche des Ende Januar angekündigten Aktienrückkaufs von insgesamt 10 Milliarden Euro bis Ende 2027. Bis zum 27. Juli 2026 will der Softwarekonzern eigene Aktien für insgesamt bis zu 2,6 Milliarden Euro zurückkaufen. Auf Basis des Schlusskurses im Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse vom 4. Februar 2026 von 167,20 Euro wären dies bis zu 15,55 Millionen Aktien und rund 1,2658 Prozent des Grundkapitals.
February 05, 2026 01:13 ET (06:13 GMT)
