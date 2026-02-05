Viel Bewegung an der Börse: Bei zahlreichen Wachstumstiteln wurden in den zurückliegenden Tagen teils deutlich Gewinne vom Tisch genommen. Der Fokus der Anleger richtet sich zusehends wieder auf defensivere Werte. Dazu zählt die Aktie des Medizintechnik-Riesen Medtronic, die ohnehin eine spannende Story bietet.Nach mehreren Jahren der charttechnischen Lethargie schickt sich das Papier an, wieder in deutlich höhere dreistellige Dollar-Kursnotierungen vorzudringen (das Rekordhoch aus dem Jahr 2021 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
