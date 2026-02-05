Welche Aufsichtsratskompetenzen braucht ein Unternehmen, um am Kapitalmarkt wirklich überzeugend zu wirken - und nicht nur formal korrekt? Der Beitrag zeigt, warum ein kapitalmarktfähiger Aufsichtsrat mit echter Börsenerfahrung, Finanzerfahrung, Finanz- und Rechnungslegungskompetenz, Governance-Stärke, Strategiestärke, Strategie-Know-how und Transformationsfähigkeit für IPO oder Anleiheemission entscheidend ist.
Ein Gastbeitrag von Dr. Viktoria Kickinger
Kapitalmarktfähig - oder nur auf dem Papier?
Viele Unternehmen bereiten für IPO oder Anleiheemission eine sauber formulierte Equity- beziehungsweise Bond-Story vor - und unterschätzen, wie stark der Aufsichtsrat als Vertrauensanker am Kapitalmarkt wirkt. Ein formal korrekter Aufsichtsrat reicht Investoren nicht mehr aus; entscheidend ist, ob das Gremium als kapitalmarktfähiger Aufsichtsrat wahrgenommen wird, also fachlich und kommunikativ auf Augenhöhe mit institutionellen Anlegern agiert. Aus meinem Blickwinkel als Geschäftsführerin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
