Trotz Rekordzahlen und starker Nachfrage stürzt Qualcomm an der Börse ab, weil der Speichermangel den Ausblick des Chipkonzerns belastet.Der US-Chiphersteller Qualcomm hat zum Auftakt des Geschäftsjahres 2026 ein Rekordquartal vorgelegt, die Anleger jedoch mit einem verhaltenen Ausblick enttäuscht. Nachbörslich stürzte die Aktie um 9,68 Prozent ab, obwohl Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertrafen. Belastend wirkte vor allem der Hinweis auf anhaltende globale Engpässe bei Speicherchips, die das Smartphone-Geschäft in den kommenden Quartalen dämpfen dürften. Rekordumsatz und Gewinn auf Höchststand Im ersten Fiskalquartal bis zum 28. Dezember 2025 erzielte Qualcomm einen Rekordumsatz von …
