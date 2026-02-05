Sungrow investiert 230 Millionen Euro in seine erste europäische Fabrik. Im niederschlesischen Walbrzych sollen Wechselrichter und Batteriespeicher produziert werden. Der chinesische Hersteller von Leistungselektronik und Batteriespeichersystemen Sungrow errichtet seine erste Produktionsstätte in Europa. In Walbrzych im Südwesten Polens entsteht auf einer Fläche von 65. 400 Quadratmetern eine Fabrik für Wechselrichter und Batteriespeichersysteme. Nach Unternehmensangaben belaufen sich die Investitionskosten auf rund 230 Millionen Euro. Die Fertigstellung des Werks ist innerhalb der kommenden zwölf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
