Unterföhring (ots) -Top-Neuzugang. Basketball-Olympiasiegerin Sonja Greinacher kommt zu ProSiebenSat.1. Die deutsche Nationalspielerin begleitet künftig als "ran"-Expertin die Basketball-Übertragungen der Sendergruppe. Ihre Premiere am Mikro feiert Sonja Greinacher bei der FIBA Basketball Weltmeisterschaft der Frauen vom 4. bis 13. September 2026 in Berlin. Für die Heim-WM ist die 33-Jährige auch als Botschafterin des DBB im Einsatz.Sonja Greinacher: "Ich freue mich riesig, Teil des 'ran Basketball'-Expertenteams sein zu dürfen! Die Frauen-WM in Berlin dieses Jahr bietet die perfekte Bühne, den Frauen-Sport in Deutschland und die Sichtbarkeit der Athletinnen weiter zu fördern. Das Ausmaß der medialen Übertragung stellt einen weiteren Meilenstein für den Frauen-Basketball dar. Ich bin überzeugt davon, dass dieses Turnier zu einem idealen Zeitpunkt für die deutsche Mannschaft kommt - Talent und Commitment der Spielerinnen sind so hoch wie nie zuvor."Gernot Bauer, Sportchef ProSiebenSat.1: "Sonja Greinacher hat bei Olympia mit ihrer Gold-Medaille Geschichte geschrieben. Sie ist mit ihrer Basketball-Expertise und ihrer langjährigen Erfahrung als erfolgreiche Nationalspielerin die perfekte Besetzung auf der Expertinnen-Position. Die Heim-WM der Frauen in diesem Jahr in Berlin mit ihr wird ein echtes Highlight. Herzlich willkommen im 'ran'-Team, Sonja!"ProSiebenSat.1 überträgt ab diesem Jahr die Basketball Welt- und Europameisterschaften live und exklusiv im Free-TV. Die Münchner Sendergruppe zeigt unter anderem alle Spiele der deutschen Nationalmannschaften. Auf die diesjährige Heim-WM der Frauen in Berlin folgen die Weltmeisterschaft der Männer und die Europameisterschaft der Frauen 2027, die Olympia-Qualifikationsturniere 2028 sowie die Europameisterschaften 2029.