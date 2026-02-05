Im Berner Jura soll auf 1. 250 Metern Höhe und in unmittelbarer Nachbarschaft zu einer der weltweit ältesten Freiflächenanlagen - dem Sonnenkraftwerk Mont-Soleil - eine 8,5-Megawatt-Anlage entstehen. Die lokale Bevölkerung hat zugestimmt, trotzdem gab es Einsprüche gegen die Baugenehmigung. Diese wurden nun vom Kanton Bern zurückgewiesen. Der Energiekonzern BKW hat vor gut zwei Jahren sechs alpine Photovoltaik-Projekte im Kanton Bern vorgestellt, die im Rahmen von Artikel 71a des Schweizer Energiegesetzes - dem sogenannten Solarexpress - umgesetzt werden sollen. Das Ganze geht nicht unbedingt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland