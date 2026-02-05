Zürich - Im Jahr 2026 lenkt das Kunsthaus Zürich neben dem dynamischen und vielfältigen Ausstellungsprogramm die Aufmerksamkeit auf das Herzstück des Museums: die Sammlung in ihrer ganzen Breite und Einzigartigkeit. Die Sammlung von Werken Alberto Giacomettis (1901-1966) bekommt eine neue Heimat im Chipperfield-Bau des Kunsthauses. Den Auftakt bildet ab dem 6. Februar eine konzentrierte Ausstellung mit Hauptwerken aus der surrealistischen Periode ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab