Renault will in Frankreich einen neuen E-Motor bauen und dabei auf Komponenten des chinesischen Unternehmens Shanghai e-drive zurückgreifen. Diese Motoren sollen vor allem in kompakten Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen. Shanghai e-drive liefert auch bereits den E-Motor für den neuen Twingo E-Tech Electric zu. Das berichten die französische Automobilzeitschrift L'Argus sowie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Sprecher des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
