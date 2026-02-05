Die PVA TePla AG hat vorläufige Zahlen vorgelegt, die nach Einschätzung von SMC-Research weitgehend im Rahmen der reduzierten Prognose lagen. Zugleich verweist der SMC-Analyst Adam Jakubowski auf den deutlich belebten Auftragseingang im vierten Quartal, zeigt sich aber vom Ausblick für die kommenden Jahre enttäuscht. Dennoch sei die Story intakt und die Aktie attraktiv.

Die jüngste Meldung von PVA TePla habe für SMC-Research drei Kernaussagen gehabt: Erstens seien die vorläufigen Zahlen im Rahmen der im Herbst abgesenkten Prognose ausgefallen und haben die Schätzungen der Analysten nahezu punktgenau getroffen. Zweitens habe sich der Auftragseingang im vierten Quartal erneut deutlich belebt und sowohl auf Quartals- als auch auf Jahresbasis neue Mehrjahreshöchststände erreicht. Das untermauere die Einschätzung der Analysten, dass sich PVA TePla mit seinen Produkten und seinem Marktansatz auf dem richtigen Weg befinde. Drittens sei der Ausblick für 2026 beim EBITDA und für 2027 beim Umsatz unter ihren bisherigen Erwartungen geblieben. Auch die im Hinblick auf das Zieljahr aufgeweichte Mittelfristprognose von 500 Mio. Euro Umsatz dürfte zur Enttäuschung der Anleger beigetragen haben, die sich in einem deutlichen Kursrückgang der Aktie bemerkbar gemacht habe.

Die Analysten halten diese Reaktion für übertrieben. Grundsätzlich befinde sich PVA TePla mit seinem Expansionsprogramm auf dem richtigen Weg. Die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens sei vorhanden und dürfte angesichts von Trends wie Digitalisierung, Elektrifizierung und Aufrüstung weiter zunehmen. Das von ihnen unterstellte Wachstumsszenario halten die Analysten daher weiterhin für sehr gut begründet. Obwohl sie ihre Schätzungen im Detail nun etwas reduziert haben, ergebe sich daraus weiterhin ein Kursziel spürbar oberhalb der aktuellen Börsenbewertung, weshalb die Analysten ihr Urteil "Buy" bestätigen.

