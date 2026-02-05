Zürich - Centi, der Schweizer Pionier für Zahlungslösungen auf Basis von Stablecoins, und AllUnity, ein reguliertes E-Geld-Institut, geben ihre strategische Partnerschaft bekannt. Ab sofort ist die von der BaFin regulierte Euro-Stablecoin EURAU von AllUnity in der Centi-App als Zahlungsmittel verfügbar. Damit kann EURAU in allen Umgebungen verwendet werden, in denen Centi akzeptiert wird, darunter E-Commerce- und POS-Umgebungen sowie für Überweisungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
