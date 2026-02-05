Die Aurubis-Aktie ist mit einem Kursplus von +30% einer der Höhenflieger des neuen Jahres, erleidet aber heute nach Vorlage neuer Zahlen einen kleinen Dämpfer. Sind diese schwach ausgefallen oder woran liegt das? Und wie geht es jetzt weiter? Die Erwartungen übertroffen Hat Europas größter Kupferkonzern Aurubis mit seinen neuen Zahlen enttäuscht? Nein, hat er nicht. Er ist sogar besser als erwartet in sein Geschäftsjahr 2025/26 gestartet. Kurz gesagt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de