FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.02.2026 - 11.00 am
- CITIGROUP CUTS ARM HOLDINGS PRICE TARGET TO 190 (200) USD - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ARM PRICE TARGET TO 170 (205) USD - 'BUY'
- BARCLAYS RAISES AIRTEL AFRICA PRICE TARGET TO 350 (330) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WATCHES OF SWITZERLAND TARGET TO 645 (640) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS FRESNILLO TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 3800 (3400) PENCE - BERENBERG RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 918 (852) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1420 (1300) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP CUTS BABCOCK TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 1554 (1338) PENCE - CITIGROUP RAISES B&M PRICE TARGET TO 180 (165) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS YOUGOV PRICE TARGET TO 370 (438) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES GSK PRICE TARGET TO 1830 (1740) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 761 (752) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 590 (575) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BEAZLEY PLC TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1310 (982) PENCE - JEFFERIES RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 540 (475) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 1190 (1060) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 620 (605) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 2170 (1880) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS CUTS WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 540 (555) PENCE - 'NEUTRAL'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2026 AFX News