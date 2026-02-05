EQS-News: FUCHS SE
/ Schlagwort(e): Firmenübernahme
FUCHS stärkt seine Präsenz in der Türkei durch die vollständige Übernahme des Joint Ventures OPET FUCHS
Mannheim, 5. Februar 2026 - Die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS-Gruppe hat einen Vertrag zur Übernahme der bislang von OPET gehaltenen 50 Prozent des Joint Ventures OPET FUCHS mit Hauptsitz in Istanbul, Türkei unterzeichnet. Damit hält FUCHS künftig 100 Prozent der Anteile an dem Unternehmen, das fortan unter FUCHS LUBRICANTS TÜRKIYE firmieren wird. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende April 2026 erwartet.
Ziel des Engagements ist die weitere Stärkung der Marktposition von FUCHS in der Türkei. "Der türkische Markt ist aufgrund seines Volumens, der industriellen Basis und seiner Wachstumsperspektiven für uns von hoher strategischer Bedeutung", erklärt Dr. Ralph Rheinboldt, im FUCHS-Vorstand zuständig für die EMEA-Region (Europe, Middle East and Africa). Die Türkei spielt für FUCHS eine zentrale Rolle sowohl in den Bereichen Industrie, OEM, Mining als auch im Automotive Aftermarket. "Mit der vollständigen Übernahme können wir strategische Entscheidungen schneller und konsequenter umsetzen als bisher und damit Wachstumschancen besser nutzen", sagt Rheinboldt.
2272020 05.02.2026 CET/CEST