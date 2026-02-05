Mit dem Erwerb von Batteriespeichern mit 1,3 Gigawatt Gesamtleistung und 2,5 Gigawattstunden Kapazität, die bereits im Betrieb sind oder sich im Bau befinden, startet das Engagement des britischen Unternehmens. Bis 2030 will es weitere Projekte mit mindestens 1 Gigawatt und 4 Gigawattstunden dazukaufen. Zenobe, ein im britischen Übertragungsnetz bereits etablierter Betreiber und Eigentümer großer Batteriespeicher, steigt nun auch in den deutschen Markt an. Es erwarb mit Unterstützung der Infrastrukturinvestoren KKR und M&G Infracapital nun Batteriespeicher in Deutschland die sich bereits in Betrieb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
