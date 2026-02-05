Die 123fahrschule hat ihre Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2025 überarbeitet und erwartet nun ein EBITDA von etwa -1,3 Mio. EUR, was eine deutliche Abweichung von der ursprünglichen Prognose darstellt, die bereits im September gesenkt wurde. Diese Abweichung ist auf Anpassungsmaßnahmen und einmalige Effekte zurückzuführen, während das adjusted EBITDA von etwa 0,85 Mio. EUR weitgehend im Einklang mit unserer Schätzung von 0,9 Mio. EUR steht. Einmalige Personalkosten und Wertberichtigungen auf Forderungen drücken auf das ausgewiesene Ergebnis, sind jedoch rückblickend zu betrachten. Das Management gab einen Ausblick für das EBITDA im Geschäftsjahr 2026 von 1,5 bis 2,5 Mio. EUR, was das Argument für den operativen Hebel untermauert. Wir senken unser Kursziel auf 5,50 EUR (zuvor 6,00 EUR), behalten jedoch unsere BUY-Einstufung bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/123fahrschule-se
