FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 39 Franken auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei solide gewesen, schrieb Benjamin Goy in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0244767585
