DOW JONES--Evonik hat die im September gekürzte Gewinnprognose für 2025 erreicht. Das operative Ergebnis (bereinigtes EBITDA) sank nach vorläufigen Zahlen von 2,065 Milliarden Euro im Vorjahr auf etwa 1,874 Milliarden Euro, wie der Spezialchemiekonzern in Essen mitteilte. Angepeilt worden waren 1,9 Milliarden Euro. Der Umsatz sank um etwa 7 Prozent auf 14,1 Milliarden Euro.

Netto wies Evonik für 2025 einen Überschuss von 265 Millionen Euro aus, der damit das Vorjahresergebnis von 222 Millionen Euro noch übertrifft.

2026 wird der operative Gewinn wohl stabil bleiben. Die Zielspanne für das bereinigte EBITDA im laufenden Jahr gab der Konzern mit 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro an. Im Mittelpunkt wären das 1,85 Milliarden.

Mittelfristig konzentriere sich Evonik nun voll auf das Ziel, eine Kapitalrendite (ROCE) von 11 Prozent zu verdienen, hieß es.

Das Effizienzprogramm Evonik Tailor Made werde auch im laufenden Jahr "auf das Ziel einzahlen, die Kosten deutlich zu senken, auch durch den Abbau von insgesamt bis zu 2.000 Stellen".

Die vollständigen Zahlen wird Evonik am 4. März vorlegen. Eine Nachfolge für die ausgeschiedene Finanzchefin soll bis zur Hauptversammlung Anfang Juni gefunden und im Amt sein.

