Novo Nordisk hat die Anleger mit seiner am Dienstagabend vorgestellten Prognose für 2026 schwer enttäuscht und damit eine massive Kursreaktion ausgelöst. Die Aktie brach prozentual zweistellig ein und gab sämtliche Jahresgewinne ab. Der Konzern rechnet für 2026 sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Gewinn mit einem Rückgang von jeweils 5 bis 13 Prozent - deutlich schlechter als vom Markt erwartet. Hauptgrund ist der zunehmende Preisdruck im wichtigsten Absatzmarkt USA, insbesondere beim Abnehmmedikament ...Den vollständigen Artikel lesen ...
