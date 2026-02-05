Kann der DAX-Konzern Bayer doch noch Asundexian zur Zulassung führen und eine Blockbuster-Chance wahren? Nachdem das als Xarelto-Nachfolger gehandelte Prüfpräparat einst im November 2023 in der OCEANIC-AF-Studie bei Patienten mit Vorhofflimmern und Schlaganfallrisiko scheiterte, wollen die Leverkusener nun weitere detaillierte Daten zum Einsatz als Mittel zur Schlaganfall-Prophylaxe vorstellen.Bayer nutzt dabei die Bühne der International Stroke Conference (ISC) 2026 in New Orleans, die vom 4. bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
