LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2175 Euro auf "Overweight" belassen. Der Auftragsbestand dürfte 2026 das schnellste Wachstumstempo der Branche zeigen, schrieb Afonso Osorio am Mittwochabend nach den letzten Signalen der Düsseldorfer an den Kapitalmarkt vor der Bilanzvorlage. Zudem erreichten sie wohl die höchste Profitabilität. Die Aktien würden allerdings immer noch unter Branchenschnitt bewertet./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 22:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007030009
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
© 2026 dpa-AFX-Analyser