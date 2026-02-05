NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Neutral" belassen. Die Hannoveraner hätten das Jahr 2025 stark beendet, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag. Das Wachstum aus der Erneuerungsrunde sei allerdings etwas geringer als avisiert./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0008402215
