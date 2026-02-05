Paris / London / Zürich - Europas Börsen haben am Donnerstag geschwächelt. «Die Marktteilnehmer sehen sich erneut mit erhöhter Volatilität an den Edelmetallmärkten und eher schwachen Unternehmenszahlen konfrontiert», so Marktexperte Andreas Lipkow. «Somit nehmen die Investoren lieber Gewinne mit und positionieren sich an der Seitenlinie.» Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor am Mittag 0,16 Prozent auf 5960,82 Zähler. Ausserhalb der Eurozone ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab