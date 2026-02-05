Die vier Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) 50Hertz, Amprion, TenneT Germany und TransnetBW führen ein neues Verfahren für die Bereitstellung von Netzanschlüssen ein. Anträge auf Anschluss an das Höchstspannungsnetz, zum Beispiel für Großbatteriespeicher, Rechenzentren, Elektrolyseure und andere Großverbraucher, sollen künftig nicht mehr nach dem "Windhundprinzip" bearbeitet werden. Vielmehr wollen die ÜNB die Netzanschlussbegehren anhand einer Reihe nachprüfbarer Kriterien und ihrer Realisierungswahrscheinlichkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
