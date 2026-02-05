EQS-News: HIVE Digital Technologies Ltd. / Schlagwort(e): Monatszahlen/Vergleich

HIVE Digital erzielt 290 % Hashrate-Wachstum und festigt seine Position als weltweit führender Anbieter umweltfreundlicher digitaler Infrastruktur.



05.02.2026 / 13:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HIVE Digital Technologies erzielt ein Hashrate-Wachstum von 290 % gegenüber dem Vorjahr und festigt damit seine Position als weltweit führender Anbieter von umweltfreundlicher digitaler Infrastruktur. Diese Pressemitteilung ist eine "ausgewiesene Pressemitteilung" im Sinne des Prospektnachtrags der Gesellschaft vom 25. November 2025 zur Kurzform des Emissionsprospekts vom 31. Oktober 2025. San Antonio, Texas--(Newsfile Corp. - 5. Februar 2026) - HIVE Digital Technologies Ltd. (TSXV: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (FWB: YO0) (BVC: HIVECO) (das "Unternehmen" oder "HIVE"), ein diversifizierter globaler Marktführer im Bereich mittels Ökostrom betriebener Blockchain- und KI-Infrastruktur, gab heute außergewöhnliche Bitcoin-Produktionsergebnisse für Januar 2026 bekannt, die sich durch ein Hashrate-Wachstum von 290 % gegenüber dem Vorjahr, eine äußerst wettbewerbsfähige Effizienz der Produktionsgeräte und eine konstante Leistung in allen Tier-1- und Tier-3-Rechenzentren weltweit auszeichnen (alle Beträge in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben). Auf Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit ausgelegt Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat HIVE eine der geografisch am stärksten diversifizierten digitalen Infrastrukturplattformen im öffentlichen Bitcoin-Mining-Sektor aufgebaut. Die Teams des Unternehmens in Kanada, Schweden und Paraguay sind in neun Zeitzonen, drei Kontinenten und fünf Sprachen tätig und koordinieren sich rund um die Uhr, um die Betriebszeit, Energieeffizienz und Produktion zu optimieren. Dieses dezentrale Betriebsmodell ermöglichte es HIVE, während der strengen Kältewellen im Januar auf der Nordhalbkugel eine konstante Leistung aufrechtzuerhalten, während Teile des globalen Mining-Netzwerks Einschränkungen hinnehmen mussten. Das Unternehmen zeigt weiterhin eine konstante Leistung über vierjährige Bitcoin-Halbierungszyklen, Bärenmärkte, die Auflösung des japanischen Carry-Trade , der Verkäufe auf den globalen Kapitalmärkten auslöst, extreme Kälteereignisse und Energievolatilität hinweg. Mit dem geografisch dezentralisierten Betriebsmodell von HIVE, das sich über die nördliche und südliche Hemisphäre erstreckt, freut sich das Unternehmen über die hohe Betriebszeit, die operative Ausfallsicherheit und die Produktionskonsistenz in Paraguay, dem Vorzeigebetrieb von HIVE in der südlichen Hemisphäre.

Produktionshighlights für Januar 2026 Produzierte Bitcoin: 297 BTC +191 % gegenüber dem Vorjahr (102 BTC im Januar 2025), während der Schwierigkeitsgrad des Bitcoin-Mining im Januar gegenüber dem Vorjahr um 30 % zunahm.

297 BTC Durchschnittliche Tagesproduktion: 9,6 BTC/Tag

9,6 BTC/Tag Hashrate: Durchschnittlich 22,2 Exahash pro Sekunde ("EH/s"), mit einem Spitzenwert von 23,7 EH/s +290 % im Jahresvergleich (5,7 EH/s im Januar 2025)

Durchschnittlich 22,2 Exahash pro Sekunde ("EH/s"), mit einem Spitzenwert von 23,7 EH/s Effizienz der Produktionsgeräte: 17,5 Joule pro Terahash ("J/TH")

17,5 Joule pro Terahash ("J/TH") BTC pro EH/s: 13,4 BTC

13,4 BTC Anteil am globalen Bitcoin-Netzwerk: Anhaltend über 2 % der weltweiten Bitcoin-Hashrate

Strategische Umsetzung und verantwortungsbewusstes Wachstum HIVE realisierte einen Wert von ca. 7,4 Millionen Dollar durch die bargeldlosen Ausübungen von 480 BTC im Zusammenhang mit seiner Bitcoin-Zusicherung für 2025 zu einem Durchschnittswert von ca. 102.000 Dollar, einschließlich Ausübungen zu 110.000 Dollar pro Bitcoin; diese bargeldlosen Ausübungen haben die Flexibilität der Finanzmittel erhalten. Die verbleibenden Fristen für die Einlösung der Zusicherung wurden verlängert, während gleichzeitig eine Absicherung gegen Kursverluste von Bitcoin gewährleistet wurde, was die disziplinierte und risikobewusste Kapitalmanagementstrategie des Unternehmens widerspiegelt. Das Unternehmen muss keine Barmittel aufbringen, um Bitcoin im Rahmen der Zusicherung zurückzukaufen. Vielmehr bietet die Zusicherung einen Schutz vor Kursverlusten bei Bitcoin, wobei potenzielle Kursgewinne durch bargeldlose Ausübungen realisiert werden, wenn Bitcoin über dem Ausübungspreis der Zusicherung liegt. Ein Teil der Erlöse aus den bargeldlosen Ausübungen wurde für den Kauf von 2.667 Bitmain S21 XP ASIC-Minern verwendet. Diese neuen luftgekühlten Bitmain S21 XP ASIC-Miner sind in Paraguay eingetroffen und werden diese Woche in Yguazú installiert, wo sie die alten Buzzminer-ASICs ersetzen und aufrüsten. Dadurch wird sich die installierte globale Hashrate von HIVE voraussichtlich auf 25,5 EH/s erhöhen und die globale durchschnittliche Effizienz der Produktionsgeräteauf 17 J/TH verbessern. Diese Upgrades steigern die betriebliche Effizienz, senken die Kosten pro Hash und verbessern somit die Betriebsmargen. Die derzeitige Gesamtbetriebskapazität von HIVE beträgt 440 Megawatt ("MW") an erneuerbarer Energie. Darüber hinaus verfügt HIVE über weitere 100 MW an vertraglich vereinbarter erneuerbarer Energie, deren Einsatz für das dritte Quartal 2026 geplant ist. Damit wird HIVE über ein Gesamtportfolio von 540 MW grüner Energie verfügen. Obwohl das Unternehmen zuvor bekannt gegeben hatte, dass die zusätzlichen 100 MW an Kapazität zur Erweiterung seiner EH/s genutzt werden sollen, verbessert diese neue Kapazität auch die Fähigkeit des Unternehmens, potenzielle zukünftige KI- und Hochleistungs-Computing-Workloads zu unterstützen.

Kommentar der Geschäftsleitung "Unsere Stärke liegt in unseren Mitarbeitern und unserer disziplinierten Umsetzung", sagte Frank Holmes, Executive Chairman. "Teams, die in neun Zeitzonen tätig sind, arbeiten mit einem gemeinsamen Ziel und Präzision, sodass wir effizient skalieren und in jedem Marktzyklus profitabel bleiben können. Mit einem Wachstum von 290 % gegenüber dem Vorjahr und mehr als 2 % der globalen Hashrate profitiert HIVE weiterhin von Skaleneffekten und behält gleichzeitig die Flexibilität, Volatilitäten zu bewältigen und unser Geschäft auszubauen." Aydin Kilic, President & CEO, fügte hinzu: "Unsere operative Leistung spiegelt jahrelange gezielte Investitionen in erneuerbare Energien, hocheffiziente Hardware und ein dezentrales globales Team wider. Die Ergebnisse vom Januar bestätigen unsere Strategie und bilden eine solide Grundlage für unsere weitere Expansion in den Bereichen KI und Hochleistungs-Computing-Infrastruktur."

Über HIVE Digital Technologies Ltd. HIVE Digital Technologies Ltd. wurde 2017 gegründet und ist das erste börsennotierte Unternehmen, das digitale Vermögenswerte ausschließlich mit grüner Energie erzeugt. HIVE baut und betreibt heute Tier-1- und Tier-3-Rechenzentren der nächsten Generation in Kanada, Schweden und Paraguay und bedient sowohl Bitcoin-Kunden als auch Kunden aus dem Bereich des Hochleistungsrechnens (High Performance Computing, HPC). Die zweigleisige Hochleistungsinfrastruktur von HIVE, die durch Bitcoin-Mining und GPU-beschleunigtes KI-Computing angetrieben wird, liefert skalierbare, umweltfreundliche Lösungen für die digitale Wirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter hivedigitaltech.com oder kontaktieren Sie uns unter: X: https://x.com/HIVEDigitalTech

YouTube: https://www.youtube.com/@HIVEDigitalTech

Instagram: https://www.instagram.com/hivedigitaltechnologies/

LinkedIn: https://linkedin.com/company/hiveblockchain Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd. "Frank Holmes" Executive Chairman Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Nathan Fast, Director of Marketing and Branding

Frank Holmes, Executive Chairman

Aydin Kilic, President & CEO Tel.: +1 (604) 664-1078 Im deutschsprachigen Raum AXINO Capital GmbH

Eugenie-von-Soden-Straße 24/1

73728 Esslingen am Neckar Tel.: +49-711-82 09 72 11

Mail: office@axino.com

Web: www.axino.com

Portal: www.axinocapital.de Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Vorausschauende Informationen Mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemitteilung "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze und -vorschriften, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. "Zukunftsgerichtete Informationen" in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: den Bau der Anlage des Unternehmens in Valenzuela, Paraguay, und deren potenzielle Spezifikationen und Leistung nach Fertigstellung, der Zeitpunkt ihrer Inbetriebnahme; Prognosen zum Anstieg der Hashrate; die geschäftlichen Ziele und Vorgaben des Unternehmens; die Betriebsergebnisse für Januar 2026; den Erwerb, den Einsatz und die Optimierung der Mining-Flotte und -Ausrüstung; die fortgesetzte Rentabilität der bestehenden Bitcoin-Mining-Aktivitäten; die Aussichten für die BUZZ-HPC-Aktivitäten und die Fähigkeit des Unternehmens, die Infrastruktur erfolgreich zu erweitern und in diesem Sektor tätig zu sein, die Erteilung behördlicher Genehmigungen; sowie andere zukunftsgerichtete Informationen bezüglich der Absichten, Pläne und zukünftigen Maßnahmen der Parteien der hierin beschriebenen Transaktionen und der damit verbundenen Bedingungen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: die Unfähigkeit, den Bau des erworbenen Projekts in Paraguay wirtschaftlich und termingerecht abzuschließen und die gewünschte Betriebsleistung zu erzielen; die Möglichkeit von Mängeln bei der Umsetzung des Ausbaus und der Inbetriebnahme in Paraguay; die fortgesetzte Unterstützung und Zusammenarbeit der lokalen Behörden und der Regierung von Paraguay; die Volatilität des Marktes für digitale Währungen; die Fähigkeit des Unternehmens, digitale Währungen erfolgreich zu produzieren; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine aktuellen Bestände an digitalen Währungen wie erforderlich oder überhaupt gewinnbringend zu veräußern; ein erheblicher Rückgang der Preise für digitale Währungen könnte sich erheblich negativ auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken; das regulatorische Umfeld für Kryptowährungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und den Ländern, in denen sich unsere Mining-Anlagen befinden; die Unfähigkeit, die Rechenzentren des Unternehmens rentabel für HPC/AI-Anwendungen zu nutzen; das Versäumnis, langfristige Verträge mit HPC/AI-Kunden zu wirtschaftlichen Bedingungen oder überhaupt abzuschließen; die wirtschaftliche Abhängigkeit von regulierten Nutzungsbedingungen und Stromtarifen; der spekulative und wettbewerbsintensive Charakter des Technologiesektors; die Abhängigkeit vom anhaltenden Wachstum der Blockchain- und Kryptowährungsnutzung; Rechtsstreitigkeiten und andere Gerichtsverfahren und Herausforderungen; staatliche Vorschriften; das globale Wirtschaftsklima; Verwässerung; zukünftiger Kapitalbedarf und Unsicherheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, das ATM-Programm des Unternehmens zu nutzen, und der Preise, zu denen das Unternehmen Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms verkaufen kann, sowie die allgemeinen Kapitalmarktbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit der Strategie zur Aufrechterhaltung und Erhöhung der Bitcoin-Bestände und die Auswirkungen sinkender Bitcoin-Preise auf das Betriebskapital; der Wettbewerb in der Branche; Wechselkursrisiken; die Notwendigkeit für das Unternehmen, sein geplantes Wachstum und seine Expansion zu steuern; die Notwendigkeit kontinuierlicher technologischer Veränderungen; die Fähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Energiequellen für den Betrieb seiner Kryptowährungs-Mining-Anlagen aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Energieeinsparungen oder regulatorischen Änderungen in den Energiesystemen der Länder, in denen das Unternehmen tätig ist; der Schutz von Eigentumsrechten; die Auswirkungen staatlicher Regulierung und Compliance auf das Unternehmen und die Branche; Netzwerksicherheitsrisiken; die Fähigkeit des Unternehmens, ordnungsgemäß funktionierende Systeme aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; die Verschlechterung der globalen Wirtschafts- und Finanzmärkte, die den Zugang zu Kapital behindert oder die Kapitalkosten erhöht; die Verwässerung der Aktien durch das ATM-Programm und andere Aktienemissionen; der Bau und Betrieb von Anlagen erfolgt möglicherweise nicht wie derzeit geplant oder gar nicht; die Expansion erfolgt möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder gar nicht; der Markt für digitale Währungen; die Fähigkeit, digitale Währungen erfolgreich zu produzieren; die Einnahmen steigen möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder gar nicht; es ist möglicherweise nicht möglich, den aktuellen Bestand an digitalen Währungen gewinnbringend zu liquidieren oder gar nicht; ein Rückgang der Preise für digitale Währungen kann erhebliche negative Auswirkungen auf den Betrieb haben; eine Zunahme der Netzwerkschwierigkeiten kann erhebliche negative Auswirkungen auf den Betrieb haben; die Volatilität der Preise für digitale Währungen; Das erwartete Wachstum und die Nachhaltigkeit der Stromversorgung für die Produktion von Kryptowährungen in den jeweiligen Jurisdiktionen; die Unfähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Stromquellen für den Betrieb der Kryptowährungs-Mining-Anlagen des Unternehmens aufrechtzuerhalten; die Risiken eines Anstiegs der Stromkosten des Unternehmens, der Kosten für Erdgas, von Wechselkursschwankungen, Energieeinschränkungen oder regulatorischen Änderungen in den Energiesystemen der Jurisdiktionen, in denen das Unternehmen tätig ist, und die negativen Auswirkungen auf die Rentabilität des Unternehmens; die Fähigkeit, aktuelle und zukünftige Finanzierungen abzuschließen, sowie alle Vorschriften oder Gesetze, die das Unternehmen an der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit hindern; historische Preise digitaler Währungen und die Fähigkeit, digitale Währungen zu produzieren, die mit den historischen Preisen übereinstimmen; die Unfähigkeit, die Auswirkungen von Pandemien auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens vorherzusagen und ihnen entgegenzuwirken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen von Pandemien auf den Preis digitaler Währungen, die Bedingungen auf den Kapitalmärkten, Beschränkungen für Arbeitskräfte und internationale Reisen sowie Lieferketten; sowie die Einführung oder Ausweitung von Vorschriften oder Gesetzen, die das Unternehmen an der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit hindern oder diese verteuern; und andere damit verbundene Risiken, die in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter www.sec.gov/EDGAR und www.sedarplus.ca ausführlicher dargelegt sind. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen über die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens, den Zeitplan dafür und damit zusammenhängende Angelegenheiten getroffen. Das Unternehmen ist auch davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.



05.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News