Hannover Rück legt vorläufige Eckdaten für 2025 vor und gibt Einblicke in die Vertragserneuerungen der Rückversicherung. Zwar stehen die Preise unter Druck, doch das Unternehmen bestätigt ein solides Gewinnziel für 2026.Hannover Rück hat im Jahr 2025 trotz erheblicher Herausforderungen wie Preisrückgängen im Rückversicherungsgeschäft und den verheerenden Waldbränden in Kalifornien einen neuen Rekordgewinn erzielt. Das Unternehmen meldete am Donnerstag einen Überschuss von 2,64 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Trotz dieser starken Ergebnisse fiel die Aktie des Unternehmens am Donnerstag um rund 0,5 Prozent auf 246 Euro. Seit Beginn des …Den vollständigen Artikel lesen
