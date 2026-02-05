Zürich - Die Schweizer Privatversicherer haben im abgelaufenen Jahr weiteres Wachstum erzielt, primär im Nichtlebengeschäft. Dieser Markt bleibt von hohen Bau- und Reparaturkosten geprägt, was steigende Versicherungssummen und steigende Prämien zur Folge hat. Das Prämienvolumen der Privatversicherer ist 2025 im Bereich Nichtleben laut Hochrechnung um 4,4 Prozent auf 16,9 Milliarden Franken gestiegen, wie der Schweizerische Versicherungsverband (SVV) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
