Die Vibe-Coding-Plattform ging erst vor sechs Monaten an den Start und konnte schon rund 600.000 Downloads verzeichnen. Auch Investor:innen sind an der App im Tiktok-Format interessiert. Dank Vibe-Coding können auch Menschen ohne Programmierkenntnisse vollständige Apps erstellen. Möglich wird das durch den Einsatz von KI, die Ideen direkt in funktionierende Anwendungen umsetzt. Ein US-Startup geht jetzt mit seiner App Gizmo noch einen Schritt weiter: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n