Der taiwanesische Auftragsfertiger Foxconn hat im chinesischen Zhengzhou ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für Elektrofahrzeuge eröffnet. Das neue Zentrum nahm am Mittwoch seinen Betrieb auf und soll den Produktionszyklus für neue Fahrzeugmodelle auf 24 Monate verkürzen. Die Informationen zu der neuen Einrichtung sind aktuell spärlich, die Nachrichtenagentur Reuters bezieht sich aber auf eine Meldung der Lokalregierung der Provinz Henan, in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
