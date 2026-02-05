Aurubis ist mit Tempo ins neue Geschäftsjahr 2025/26 gestartet - und korrigiert die Erwartungen für das Gesamtjahr bereits nach oben. Zwar liegt das operative Ergebnis vor Steuern (EBT) im ersten Quartal mit 105 Mio. € unter dem Vorjahreswert von 130 Mio. €, dennoch sieht sich der Multimetall-Anbieter auf einem klaren Wachstumspfad. Solides Quartal trotz Gegenwind Auf den ersten Blick wirkt der Rückgang beim operativen EBT und beim operativen EBITDA - 164 Mio. € nach 184 Mio. € im Vorjahr - wie ein Dämpfer. Die Ursachen liegen jedoch überwiegend in geplanten oder marktbedingten Effekten: niedrigere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
