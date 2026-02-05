Zürich - Spitch, der international tätige Schweizer Spezialist für kollaborative Agentic-KI, erweitert sein globales Partnerprogramm. Ziel ist es, den Umsatzanteil über den Partnerkanal von derzeit rund einem Drittel zeitnah zu verdoppeln. Im Fokus steht dabei die vollständige Autonomie der Partner über den gesamten Projektlebenszyklus. Fokus auf Autonomie und QualitätStatt auf reine Wiederverkaufsmodelle setzt Spitch auf ein exklusives Ökosystem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab