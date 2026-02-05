DAX Gewinner am Mittwoch: Brenntag Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse (Top & Flop vom Vortag)

Per Xetra-Handelsschluss am 04.02.2026 notierten im DAX 40 insgesamt 29 Aktien im Plus, während 11 Werte mit Abschlägen gehandelt wurden. Angeführt wurde die DAX Gewinnerliste von Brenntag, gefolgt von Continental und Symrise.

Brenntag: +10,32 %

Continental: +6,28 %

Symrise: +5,42 %

Damit war Brenntag der klare DAX Gewinner des Tages.

- Brenntag WKN: A1DAHH - ISIN: DE000A1DAHH0 - Ticker: BNR

?? Drei Key Takeaways zum DAX Tagesgewinner

Brenntag ist klarer DAX Gewinner Mit einem Tagesplus von 10,32 Prozent war Brenntag der stärkste Wert im DAX. Der dynamische Anstieg signalisiert deutlich erhöhtes Kaufinteresse und rückt die Aktie kurzfristig in den Fokus aktiver Marktteilnehmer.

Technisch relevantes Kaufsignal im Tageschart Der Tagesschluss über der SMA200 (53,30 EUR) ist ein zentrales Signal für die Brenntag Prognose. Wird dieser Ausbruch bestätigt, eröffnen sich Aufwärtspotenziale in Richtung 58,50 EUR und 61,90 EUR .

Bullische Struktur auch im 4h-Chart Die Etablierung über der SMA20 und die Rückeroberung der 50-EUR-Marke sprechen für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Solange Rücksetzer oberhalb der SMA20 bleiben, ist die kurzfristige Prognose weiter bullisch. Brenntag Aktie: Tagesgewinner im DAX 40 ???? Die Brenntag Aktie (BNR) legte per Xetra-Schluss 10,32 Prozent zu und verzeichnete damit den größten Tagesgewinn im DAX. Der starke Kursanstieg sorgt für neues Interesse an der Aktie und rückt die Brenntag Prognose erneut in den Fokus. Brenntag Prognose - Chartanalyse im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Technische Ausgangslage (Daily)

Im März markierte die Brenntag Aktie ihr Jahreshoch bei 68,70 EUR. Nach dem Abverkauf folgte zunächst eine moderate Korrektur, ehe die Notierungen Ende März 2024 dynamisch und mit Momentum nachgaben. Die anschließende Erholung lief im Bereich von 63 EUR aus.

Seit Anfang Juni 2024 bewegte sich die Aktie in einem stabilen Abwärtskanal. Erholungsversuche wurden regelmäßig verkauft. Erst ab Mitte Oktober setzte eine Seitwärtskonsolidierung ein.

Gestern kam es zu einem technisch relevanten Signal: Die Aktie schob sich dynamisch über die SMA200 (aktuell 53,30 EUR) und konnte per Tagesschluss darüber schließen.

Die SMA200 wurde im vergangenen Jahr mehrfach überwunden, ohne dass sich die Aktie nachhaltig darüber etablieren konnte. Genau hier liegt der entscheidende Punkt für die aktuelle Brenntag Prognose...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.