In dieser Ausgabe des Trader-Interviews spricht Lothar Albert mit René Berteit (Stock3) über die angespannte Lage an den ...
|48,750
|48,770
|15:33
|48,760
|48,770
|15:33
|Aktuelle Nachrichten
|15:01
|Trader-Interview mit Lothar Albert und René Berteit: Aixtron, Aurubis, BASF, Brenntag, Dt. Börse
|In dieser Ausgabe des Trader-Interviews spricht Lothar Albert mit René Berteit (Stock3) über die angespannte Lage an den ..
|11:14
|AIXTRON SE bricht ein - jetzt geht's richtig zur Sache!
|10:38
|AIXTRON SE: Stabilität als Basis für den nächsten Impuls
|So
|AIXTRON SE - Ruhe vor dem nächsten Impuls
|Sa
|AIXTRON SE - Struktur und Ruhe vor dem Impuls
|15:01
|14:09
|Kupfer-Rallye ohne Ende: Aurubis jagt von Rekord zu Rekord
|Der Hamburger Kupferkonzern Aurubis setzt seinen beeindruckenden Siegeszug an der Börse fort. Zu Beginn der neuen Handelswoche kletterte die Aktie auf ein neues Allzeithoch von 174,70 Euro. Damit festigt...
|12:08
|Aktien Frankfurt: Neue US-Zollunsicherheit sorgt für Verluste
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Montag nach einem versöhnlichen Wochenausklang etwas unter Druck geraten. Die Verluste hielten sich aber angesichts der Unsicherheit über neue US-Zölle in Grenzen....
|11:51
|AKTIE IM FOKUS: Aurubis setzen Rekordlauf fort - Kupferpreise geben Auftrieb
| FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aurubis -Aktie hat am Montag ihren Rekordlauf wider aufgenommen. Mit 174,70 Euro kletterte sie auf den höchsten Stand der Unternehmensgeschichte des Kupferherstellers...
|10:27
|EQS-PVR: Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|EQS Voting Rights Announcement: Aurubis AG
Aurubis AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide...
|15:01
|14:09
|Volvo Car UK and BASF Coatings UK Ltd sign three-year partnership
|13:42
|Hengeler Mueller vertritt BASF erfolgreich in Post-M&A-Schiedsverfahren um dreistelligen Millionenbetrag
|12:21
|EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE
/ Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
23.02.2026 / 12:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer...
|11:18
|Markt & Branche: BASF stärkt Produktionskapazitäten in Indien mit neuer Dispersionslinie
|15:01
|08:10
|Heidelberg Materials erholt, Brenntag fällt zurück: DAX-Ausblick
|Der DAX ist in der vergangenen Woche weiter nach oben geklettert. Unter dem Strich legte das größte deutsche Börsenbarometer 345 Punkte zu und schloss +1,39% höher mit 25.260 Punkten. Die höchsten Gewinne...
|Fr
|Tops & Flops KW 08/2026: Moderna, Heidelberg Materials, Brenntag und flatexDEGIRO im Fokus
|Do
|BRENNTAG SE: Stabilität als strategische Stärke
|Mi
|DAX & Co legen zu: Rheinmetall, Siemens, Siemens Energy, Hochtief top, Bayer, Brenntag rutschen ...
|Der DAX ist am heutigen Mittwoch über die Marke von 25.000 Punkten zurückgekehrt. Aus dem Handel ging er mit einem Plus von 1,1 Prozent bei 25.278,21 Punkten. Auch der MDAX der mittelgroßen Werte konnte...
|15:01
|13:34
|Deutsche Börse: Zwischen starken Quartalszahlen und KI Angst
|10:31
|Deutsche Börse-News: "Investieren im Ruhestand" Kolumne
| FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - "Investieren im Ruhestand: Zwischen dem Hammer der Inflation und dem Amboss des Marktes" Die Zinsen sind zurück, doch für Ruheständler reichen Tagesgeld und Bundesanleihen...
|10:27
|Deutsche Börse-News: "Jetzt herrscht erstmal großes Chaos"
| FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Wieder Zollstreitigkeiten, und dann noch ein drohender Iran-Krieg - an den Märkten kehrt keine Ruhe ein. Außerdem bleibt das Thema: KI-Blase oder nicht? Die am Mittwoch...
|Fr
|Deutsche Börse-News: "Kaufzurückhaltung bei Mittelstandsanleihen" (Anleihen)
| FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Der ?-lpreis ist aufgrund des Iran-Konflikts schon deutlich gestiegen, am Anleihemarkt geht es aber weiter ruhig zu. Nur Hochverzinsliches ist weniger gefragt, dafür...
