In einer Woche, die von Unsicherheiten und plötzlichen Kursbewegungen geprägt war, hat die Brenntag-Aktie für positive Überraschung gesorgt. Mit einem Kursanstieg von 9,24 Prozent konnte das Unternehmen den zweiten Platz im DAX40-Ranking behaupten und sich als einer der Gewinner im deutschen Leitindex positionieren.Der Einstieg in Brenntag wurde am Montagabend im RuMaS Express vorgeschlagen. Das dazugehörige Knockout-Hebel-Zertifikat erwies sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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