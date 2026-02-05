Die chinesische Sungrow, einer der weltweit größten Hersteller von Wechselrichtern und Energiespeichersystemen (ESS), errichtet in Walbrzych im Süden Polens ihre erste Produktionsstätte in Europa. Die geplante Fabrik erstreckt sich über 65.400 Quadratmeter. Sungrow will rund 230 Millionen Euro investieren. Die Sungrow-Fabrik in Polen soll innerhalb der kommenden zwölf Monate in Betrieb gehen. Perspektivisch sollen rund 400 neue Arbeitsplätze in der Region entstehen, insbesondere für Fachkräfte im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
