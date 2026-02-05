"Smart Mieter" heißt das neue Angebot, das Betreibern von Mieterstrom und gemeinschaftlicher Gebäudeversorgung ein Komplettpaket für Konzeption, Montage und Betrieb der Messtechnik bieten soll. Energy Metering, der wettbewerbliche Messstellenbetreiber der Octopus Energy Group, bietet ab sofort "Smart Metering as a Service" für Betreiber von Mieterstrom und gemeinschaftlicher Gebäudeversorgung. "Das Angebot adressiert gezielt die hohen Komplexitäten im Messwesen, die viele Mieterstromprojekte bislang ausbremsen", heißt es bei Energy Metering. Die Umsetzung solcher Modelle scheitere oft an hohen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
