Der Entwicklungspartner von Energy Vault in Australien, Bridge Energy, hat einen 14-jährigen langfristigen Energiedienstleistungsvertrag (LTESA) für das EBOR-Batterie-Energiespeichersystem (BESS)-Projekt (100 MW 870 MWh) im Rahmen der NSW Electricity Infrastructure Roadmap abgeschlossen

Energy Vault hält die exklusive Option zum Erwerb und Bau des 310 Millionen AUD teuren Projekts, nachdem es Bridge in der frühen Entwicklungsphase unterstützt hat

Das Projekt wird mit der proprietären B-VAULT-Technologie und der Vault-OS-Energiemanagementsystem-Software von Energy Vault ausgestattet, um wichtige Netzstabilisierungskapazitäten bereitzustellen

Energy Vault hat 2025 das 125-MW-/1.000-MWh-Projekt Stoney Creek in New South Wales erworben, das ebenfalls über einen LTESA verfügt, da Energy Vault seine Präsenz in Australien rasch ausbaut

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault"), ein führender Anbieter von nachhaltigen Energiespeicherlösungen im Netzmaßstab, und Bridge Energy Pty Ltd ("Bridge Energy"), ein australischer Entwickler, der die Lücke zwischen fossilen Brennstoffen und erneuerbaren Energien schließt, gaben heute bekannt, dass das Ebor Battery Energy Storage System (BESS) von AusEnergy Services einen langfristigen Energiedienstleistungsvertrag (LTESA) erhalten hat.

Das 100 MW 870 MWh-Projekt mit Standort in Ebor in der Region New England in New South Wales (NSW) wird eine verfügbare Kapazität von 8 Stunden bereitstellen. Die Anlage wird eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Ziele von NSW im Bereich erneuerbare Energien spielen, indem sie wichtige Kapazitäten zur Stabilisierung des Stromnetzes bereitstellt, wenn alternde Kohlekraftwerke stillgelegt werden. Das System wird in Zeiten überschüssiger erneuerbarer Energie geladen und bei Spitzenbedarf entladen, wodurch es den Übergang des Bundesstaates zu einem dekarbonisierten Stromnetz direkt unterstützt.

Vorbehaltlich der erforderlichen vertraglichen und behördlichen Genehmigungen plant Energy Vault, seine Option zum Erwerb des Projekts auszuüben. Im Rahmen seiner Exklusivvereinbarung wird Bridge Energy mit Energy Vault zusammenarbeiten, um das Projekt zur Fertigstellung zu bringen. Das Ebor BESS wird dann von Energy Vault im Rahmen der Asset-Vault-Plattform gebaut, betrieben und verwaltet, die das Projektbesitzmodell des Unternehmens mit seiner umfassenden Batterietechnologie und seinem betrieblichen Know-how integriert, um die lokale Gemeinschaft und das gesamte Stromnetz mit einer effizienten und zuverlässigen Stromversorgung zu unterstützen und gleichzeitig langfristige, wiederkehrende Einnahmequellen für die technische Lebensdauer des Projekts zu generieren. Das Projekt wird die B-VAULT-Systemarchitektur von Energy Vault nutzen, die für Hochleistungszyklen und Langzeitanwendungen ausgelegt ist und durch das proprietäre Vault-OS-Energiemanagementsystem gesteuert wird, um den Wert der Anlagen zu optimieren.

"Wir setzen unsere Wachstumsstrategie in Australien fort, indem wir langfristige und attraktive Energiespeicherinfrastrukturprojekte sichern, und unser Partner Bridge Energy ist ein wichtiger Bestandteil dieser Strategie", sagte Robert Piconi, Vorsitzender und CEO von Energy Vault. "Die Unterstützung von Bridge Energy bei der Erlangung dieser Auszeichnung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für das Wachstum unserer Strategie zum Energieanlagenmanagement, die darauf abzielt, Energieanlagen langfristig zu besitzen und zu betreiben. Aufbauend auf dem Erfolg bei der Entwicklung und dem Erwerb des 1-GWh-BESS in Stoney Creek im letzten Jahr, das Langzeit-Energiespeicherlösungen bietet, sind wir stolz darauf, unser Engagement für New South Wales und die lokalen Gemeinden und Interessengruppen, die wir dort unterstützen und denen wir dienen, zu vertiefen."

Das Projekt befindet sich derzeit in der Entwicklungsphase, wobei lokale Konsultationen laufen. Der Bau wird voraussichtlich bis zu 60 direkte Arbeitsplätze schaffen, wobei die Anlage 2028 in Betrieb genommen werden soll. Das Projekt legt einen starken Fokus auf die soziale Akzeptanz durch laufende Beiträge zum speziellen Zukunftsfonds des Armidale Regional Council, dem New England Future Fund, der eingerichtet wird, um Beiträge zum Wohl der Gemeinschaft in der gesamten Region zu verwalten.

"Das Ebor BESS ist ein hochwertiges Projekt, das zuverlässige Energie liefern und gleichzeitig langfristige wirtschaftliche Vorteile für die lokale Gemeinschaft bieten wird", sagte Daniel Hamel, CEO von Bridge Energy. "Ebor BESS wird während der gesamten Laufzeit des Projekts Beiträge zum Wohl der Gemeinschaft leisten, und wir arbeiten aktiv mit lokalen Interessengruppen, Gewerbetreibenden und Dienstleistern zusammen, um eine bedeutende lokale Wirtschaftstätigkeit sicherzustellen. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Team von Energy Vault, um die rasche Entwicklung dieses Projekts bis zum Baubeginn und zur endgültigen Inbetriebnahme sicherzustellen."

Die heutige Ankündigung steht für die weitere Umsetzung der "Own Operate"-Strategie von Energy Vault im Rahmen der Asset-Vault-Plattform, insbesondere auf dem australischen Energiemarkt. Das Asset-Vault-Framework schafft eine vollständig integrierte Wertschöpfungskette, die alle Phasen der Entwicklung und des Betriebs von Energiespeichern umfasst und das Projektmanagement-Know-how des Unternehmens mit dem Besitz von Vermögenswerten verbindet, um stabile, kontinuierliche Einnahmen zu erzielen.

Die wachsende internationale Präsenz von Asset Vault erstreckt sich nun von nordamerikanischen Anlagen, darunter das SOSA Energy Center (150 MW/300 MWh), Cross Trails BESS (57 MW/114 MWh) und dem Calistoga Resiliency Center (8,5 MW/293 MWh) bis hin zu einem expandierenden australischen Portfolio mit der Anlage Stoney Creek (125 MW/1,0 GWh) und nun der exklusiven Option zum Erwerb des 100-MW-Projekts 870 MWh Ebor BESS-Projekt, was die schnelle Umsetzung und Implementierung der Asset Vault-Plattform als skalierbare Grundlage für den globalen Einsatz von Energiespeichern demonstriert.

Über Energy Vault

Energy Vault entwickelt, implementiert und betreibt Energiespeicherlösungen im Versorgungsmaßstab, die darauf ausgelegt sind, den weltweiten Ansatz für nachhaltige Energiespeicherung zu revolutionieren. Das umfassende Angebot des Unternehmens umfasst proprietäre Batterie-, Schwerkraft- und grüne Wasserstoff-Energiespeichertechnologien, die eine Vielzahl von Anwendungsfällen bei Kunden unterstützen und eine sichere und zuverlässige Energieverteilung und -optimierung ermöglichen. Jede Speicherlösung wird durch die technologieunabhängige Energiemanagement-Systemsoftware und Integrationsplattform des Unternehmens unterstützt. Das innovative Technologieportfolio von Energy Vault ist einzigartig in der Branche und bietet maßgeschneiderte Lösungen für die kurz-, lang- und mehrtägige/ultralange Energiespeicherung, mit denen Versorgungsunternehmen, unabhängige Stromerzeuger und große industrielle Energieverbraucher ihre Energiekosten deutlich senken und gleichzeitig die Versorgungssicherheit aufrechterhalten können. Seit 2024 verfolgt Energy Vault eine "Own Operate"-Strategie für das Asset Management, die darauf abzielt, vorhersehbare, wiederkehrende und margenstarke Einnahmen aus der Stromabgabe zu generieren und das Unternehmen für weiteres Wachstum im sich schnell entwickelnden Markt für Energiespeicherinfrastruktur zu positionieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.energyvault.com.

Über Bridge Energy

Bridge Energy ist ein australisches Unternehmen, das gegründet wurde, um Projekte zu entwickeln, die die Lücke zwischen fossilen Brennstoffen und erneuerbaren Energien schließen. Mit Schwerpunkt auf flexibler Erzeugung und Speicherung entwickelt Bridge Energy Projekte, die die Netzzuverlässigkeit verbessern und gleichzeitig zu niedrigeren Stromgroßhandelskosten für Verbraucher beitragen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://bridgeenergy.com.au/projects/ebor-bess/

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Ansichten des Unternehmens unter anderem in Bezug auf die Geschäftstätigkeit und die finanzielle Performance des Unternehmens widerspiegeln, einschließlich der Prognosen für zukünftige Einnahmen und Rentabilität, der Verfügbarkeit zukünftiger Ziehungen im Rahmen der OIC-Vorzugsaktienverpflichtung gegenüber Asset Vault, des Zeitplans für den Einsatz des Kapitals von Asset Vault, der Struktur von Asset Vault und der von Energy Vault erzielbaren Kosten pro Kilowattstunde. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Informationen über mögliche oder angenommene zukünftige Betriebsergebnisse, einschließlich Beschreibungen unseres Geschäftsplans und unserer Strategien. Diese Aussagen enthalten häufig Wörter wie "voraussichtlich", "erwarten", "vorschlagen", "planen", "glauben", "beabsichtigen", "prognostizieren", "vorhersagen", "schätzen", "Ziele", "Prognosen", "sollte", "könnte", "würde", "kann", "könnte", "wird" und andere ähnliche Ausdrücke. Wir stützen diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Prognosen auf unsere aktuellen Erwartungen, Pläne und Annahmen, die wir auf der Grundlage unserer Erfahrungen in unserer Branche sowie unserer Einschätzung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren getroffen haben, die wir unter den gegebenen Umständen für angemessen halten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren Überzeugungen, Annahmen und Erwartungen hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung unter Berücksichtigung der uns derzeit verfügbaren Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind lediglich Vorhersagen, die auf unseren aktuellen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten erhebliche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolgen abweichen, einschließlich des Scheiterns der Unterzeichnung endgültiger Vereinbarungen oder der Erfüllung der Bedingungen für zukünftige Finanzierungsaufnahmen, Änderungen unserer Strategie, Expansionspläne, Kundenchancen, zukünftigen Geschäftstätigkeiten, zukünftigen Finanzlage, geschätzten Einnahmen und Verlusten, prognostizierten Kosten, Aussichten und Plänen; die Unsicherheit unserer Aufträge, Buchungen, Auftragsbestände, des Zeitpunkts der Genehmigungen und der entwickelten Pipeline, die zukünftigen Einnahmen entsprechen; die fehlende Gewähr, dass unverbindliche Absichtserklärungen und andere Interessensbekundungen zu verbindlichen Aufträgen oder Verkäufen führen können; die Möglichkeit, dass unsere Produkte defekt sind oder als defekt gelten oder andere Ausfälle aufweisen; die Umsetzung, Marktakzeptanz und der Erfolg unseres Geschäftsmodells und unserer Wachstumsstrategie; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unseren Ruf aufzubauen und zu pflegen; Entwicklungen und Prognosen in Bezug auf unser Geschäft, unsere Wettbewerber und unsere Branche; die Fähigkeit unserer Lieferanten, die für den Bau unserer Energiespeichersysteme erforderlichen Komponenten oder Rohstoffe rechtzeitig zu liefern; die Auswirkungen von Gesundheitskrisen auf unser Geschäft und die Maßnahmen, die wir als Reaktion darauf ergreifen könnten; unsere Erwartungen hinsichtlich unserer Fähigkeit, Schutz für geistiges Eigentum zu erlangen und aufrechtzuerhalten und die Rechte anderer nicht zu verletzen; Erwartungen hinsichtlich des Zeitraums, in dem wir gemäß dem JOBS Act ein aufstrebendes Wachstumsunternehmen sein werden; unser künftiger Kapitalbedarf sowie die Herkunft und Verwendung von Barmitteln; der internationale Charakter unserer Geschäftstätigkeit und die Auswirkungen von Kriegen oder anderen Feindseligkeiten auf unser Geschäft und die globalen Märkte; unsere Fähigkeit, Finanzmittel für unsere Geschäftstätigkeit und unser künftiges Wachstum zu beschaffen; unser Geschäft, unsere Expansionspläne und -möglichkeiten sowie andere wichtige Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, der am 1. April 2025 bei der SEC eingereicht wurde, erörtert werden, da diese Faktoren von Zeit zu Zeit in anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen aktualisiert werden können, die auf der Website der SEC unter www.sec.gov abgerufen werden können. Von Zeit zu Zeit treten neue Risiken auf, und es ist unserem Management nicht möglich, alle Risiken vorherzusagen, noch können wir die Auswirkungen aller Faktoren auf unser Geschäft oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen, beurteilen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die wir in dieser Pressemitteilung machen, gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und unterliegen ausdrücklich den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Warnhinweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben. Sie sollten sich nicht übermäßig auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

