Goldproduktion startet: Nächster Cashflow-Treiber im Aufbau

Heliostar Metals Ltd. hat mitgeteilt, dass Ende Januar 2026 in der Mine San Agustin erstmals wieder Gold gegossen worden sei. Das Management habe erklärt, der Neustart der Produktion sei fristgerecht und innerhalb des geplanten Budgets erfolgt. Zugleich habe das Unternehmen betont, dass der operative Hochlauf schneller voranschreite als ursprünglich angenommen.
Geplanter Wiederanlauf der Mine
Das Unternehmen teilte mit, der Bergbaubetrieb in San Agustin sei bereits im vierten Quartal 2025 wieder aufgenommen worden. Seitdem werde neues Erz gefördert, zerkleinert und auf sogenannte Heap-Leach-Halden aufgebracht. Bei diesem Verfahren werde Gold mithilfe einer chemischen Lösung aus dem Gestein gelöst, was insbesondere bei oberflächennahen Lagerstätten eingesetzt werde. Nach Angaben des Managements hätten die bisherigen Betriebsdaten die internen Zielvorgaben übertroffen. Sowohl die Abbaumengen als auch die auf den Halden eingebrachten, potenziell gewinnbaren Goldmengen lägen über den ursprünglichen Annahmen. Für das Jahr 2026 rechne das Unternehmen mit einer Goldproduktion von 30.000 bis 32.700 Unzen aus San Agustin.
