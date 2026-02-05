EQS Stimmrechtsmitteilung: Brenntag SE

Brenntag SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



05.02.2026 / 14:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Brenntag SE Straße, Hausnr.: Messeallee 11 PLZ: 45131 Ort: Essen

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): NNROIXVWJ7CPSR27SV97

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Wellington Management Group LLP

Registrierter Sitz, Staat: Boston, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



5. Datum der Schwellenberührung: 28.01.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 5,03 % 0,02 % 5,05 % 144385372 letzte Mitteilung 4,998064485369 % 0,02 % 5,02 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000A1DAHH0 0 7262861 0,00 % 5,03 % Summe 7262861 5,03 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Equity Swap 05/05/2028 05/05/2028 Bar 12940 0,01 % Equity Swap 31/05/2033 31/05/2033 Bar 7506 0,01 % Equity Swap 20/05/2033 20/05/2033 Bar 5431 0 % Equity Swap 15/05/2033 15/05/2033 Bar 2453 0 % Summe 28330 0,02 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Investment Advisors Holdings LLP % % % Wellington Management Company LLP % % % Wellington Global Multi-Strategy Fund % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Trust Company, NA % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Investment Advisors Holdings LLP % % % Wellington Management Global Holdings, Ltd. % % % Wellington Management International Ltd. % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Investment Advisors Holdings LLP % % % Wellington Management Canada LLC % % % Wellington Management Canada ULC % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Investment Advisors Holdings LLP % % % Wellington Management Global Holdings, Ltd. % % % Wellington Management Japan Pte Ltd. % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Investment Advisors Holdings LLP % % % Wellington Management Global Holdings, Ltd. % % % Wellington Management Singapore Pte Ltd. % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Wellington Strategic European Equity Long/Short Master Fund (Cayman) L.P. % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Wellington Strategic European Equity Long/Short Fund (Cayman) L.P. % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Wellington Strategic European Equity Long/Short Fund L.P. % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % International Research Equity Extended Master Fund (Cayman) L.P. % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % International Research Equity Extended Fund, L.P. % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Global Research Equity Extended Master Fund (Cayman) L.P. % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Global Research Equity Extended Fund (Cayman), L.P. % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Global Research Equity Extended Fund, L.P. % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Wellington-CIS Global Equity Fund, L.P. % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Wellington Global Multi-Strategy Master Fund (Cayman) L.P. % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Wellington Global Multi-Strategy Fund (Cayman) L.P. % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Wellington Global Multi-Strategy Fund, L.P. % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Inc. % % % Wellington Management Funds LLC % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Wellington Energy Long/Short Fund (Bermuda) L.P % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Wellington Pagosa Fund (Cayman) II, Ltd. % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Wellington Energy Long/Short Fund, L.P. % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Wellington Institutional Multi-Strategy Master Fund (Cayman) L.P. % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Alternative Investments LLC % % % Wellington Institutional Multi-Strategy Fund (Cayman) L.P. % % % - % % % Wellington Management Group LLP % % % Wellington Group Holdings LLP % % % Wellington Management Funds Holdings LLP % % % Wellington Luxembourg S.à r.l. % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

03.02.2026





05.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News