Drei Verbände der erneuerbaren Anlagentechnik, Gebäudehülle und Energieberatung haben ein Gutachten für das angekündigte Gebäudemodernisierungsgesetz (GMG) vorgelegt. Mit dem Gutachten wollen die Verbände auf die Novelle des sogenannten Heizungsgesetz, also Gebäudeenergiegesetz (GEG) bzw. künftig Gebäudemodernisierungsgesetz (GMG) Einfluss nehmen. Die Autoren vom Institut für Technische Gebäudeausrüstung (ITG, Dresden) und dem Forschungsinstitut für Wärmeschutz (FIW, München) zeigen in der vom Bundesverband
