ROUNDUP 2: Google-Mutter Alphabet will KI-Investitionen in etwa verdoppeln

MOUNTAIN VIEW - Im Wettlauf der KI-Entwickler schraubt die Google-Mutter Alphabet ihre Milliarden-Investitionen drastisch hoch. Für das laufende Jahr stellte der Internet-Riese Kapitalausgaben von 175 bis 185 Milliarden US-Dollar (148 bis 156,6 Mrd Euro) in Aussicht. Das Geld dürfte unter anderem in Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) fließen. 2025 investierte Alphabet gut 91 Milliarden.

ROUNDUP 2: Starker Euro und Zölle belasten Siemens Healthineers

ERLANGEN - Der Medizintechnik-Konzern Siemens Healthineers ist schwächer in das neue Geschäftsjahr gestartet. Der starke Euro sowie die US-Zölle belasteten das erste Geschäftsquartal (bis Ende Dezember). Die Ergebnisse fielen jedoch nicht so stark wie erwartet. Weiter robust zeigte sich der Auftragseingang. Gut entwickelten sich das Kerngeschäft mit der Bildgebung und die neue Sparte Precision Therapy, die den US-Krebsspezialisten Varian enthält. Dagegen bleibt der Bereich Labordiagnostik wegen der anhaltenden Probleme in China schwach.

ROUNDUP: Rational schlägt Erwartungen mit starkem Schlussquartal

LANDSBERG AM LECH - Der Großküchenausstatter Rational hat mit einem starken vierten Quartal mehr verdient als erwartet. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) zog im Gesamtjahr um 6 Prozent auf 333 Millionen Euro an, wie der MDax -Konzern am Donnerstag in Landsberg am Lech auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Das war mehr als von Experten im Schnitt geschätzt. Finanzchef Jörg Walter begründete das Plus mit positiven Effekten im Einkauf sowie einem starken Umsatzwachstum zum Jahresende. Das Unternehmen will seinen Vertrieb auch weiter stärken, um die Geschäfte anzukurbeln. Die Aktie zog nach dem Handelsbeginn kräftig an.

ROUNDUP: Evonik senkt Dividende - Hält 2026 Gewinnbelebung für möglich

ESSEN - Der Spezialchemiekonzern Evonik senkt im weiterhin schwierigen Geschäftsumfeld die Dividende. "Wir brauchen eine gute Balance zwischen einer angemessenen Erfolgsbeteiligung für die Aktionäre und der Fähigkeit, zur richtigen Zeit in die besten Zukunftsprojekte zu investieren und die Verschuldung weiter abzubauen", begründete Evonik-Chef Christian Kullmann am Donnerstag im Zuge der überraschenden Vorlage vorläufiger Jahreszahlen die neue Ausschüttungspolitik. Analyst Chris Counihan vom Investmenthaus Jefferies sprach in einer ersten Reaktion von einem umsichtigen Schritt. Die Aktie stieg.

ROUNDUP/Nach Rekordgewinn: Hannover Rück kämpft mit weiterem Preisverfall

HANNOVER - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück hat trotz der verheerenden Waldbrände in Kalifornien 2025 einen weiteren Rekordgewinn eingefahren. Der Überschuss stieg um 13 Prozent auf 2,64 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern auf Basis vorläufiger Zahlen am Donnerstag in Hannover mitteilte. Allerdings musste der Rückversicherer im Schaden- und Unfallgeschäft zum 1. Januar einen weiteren Preisrückgang hinnehmen. Bei den weiteren Vertragserneuerungen im Laufe des Jahres erwartet das Management eine Fortsetzung dieses Trends.

ROUNDUP: Autobauer Volvo tut sich schwer mit Kehrtwende - Aktie rutscht ab

GÖTEBORG - Der schwedische Autobauer Volvo Cars kämpft weiter mit dem harten Umfeld in der Branche. Im vergangenen Jahr sackten Verkäufe und Umsatz spürbar ab, unter dem Strich rutschte das vom chinesischen Geely-Konzern kontrollierte Unternehmen gar in die roten Zahlen. Der Verlust betrug rund drei Milliarden schwedische Kronen (281 Mio Euro), wie Volvo-Chef Hakan Samuelsson am Donnerstag in Göteborg mitteilte. Die Aktie rauschte deutlich in die Tiefe, weil auch im operativen Geschäft nur wenig zusammenlief.

ROUNDUP: BNP Paribas will nach Gewinnsprung weiter Kosten kürzen - Kurssprung

PARIS - Die französische Großbank BNP Paribas hat das Jahr 2025 mit einem überraschend guten Quartal abgeschlossen. Bankchef Jean-Laurent Bonnafe hob nun seine Ziele für die kommenden Jahre an. So soll die Rendite auf das materielle Eigenkapital bis 2028 auf mehr als 13 Prozent steigen, wie das Geldhaus am Donnerstag in Paris mitteilte. Bisher hatte der Manager rund 13 Prozent angepeilt. Nun setzt er erneut den Rotstift bei den Betriebskosten an. Anleger an der Börse reagierten begeistert.

ROUNDUP: BBVA steigert Gewinn trotz Peso-Schwäche - Aktie sackt ab

MADRID - Die spanische Großbank BBVA hat 2025 dank guter Geschäfte in der Heimat ihren Gewinn gesteigert. Der Überschuss wuchs um knapp fünf Prozent auf 10,5 Milliarden Euro, wie das Institut am Donnerstag in Madrid mitteilte. Dass es nicht deutlich mehr wurde, lag am starken Euro im Verhältnis zum mexikanischen Peso: Die Bank ist in Mexiko besonders stark vertreten. Analysten hatten zwar mit einem Gewinn in dieser Größenordnung gerechnet, doch an der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an.

ROUNDUP: Qiagen sieht sich für weiteres organisches Wachstum gut aufgestellt

VENLO/HILDEN - Der im Fokus von Übernahmespekulationen stehende Dax-Konzern Qiagen hat 2025 von einer anziehenden Nachfrage nach seinen Kernprodukten profitiert. Im neuen Jahr 2026 will der Labordienstleister und Diagnostikanbieter in etwa so stark wachsen wie im vergangenen, auch der Gewinn soll weiter steigen. Finanzchef Roland Sackers sieht den Konzern insbesondere für die weitere Entwicklung aus eigener Kraft gut positioniert. Die Übernahmespekulationen wollte der Manager in einer Videokonferenz am Donnerstag mit Journalisten derweil nicht kommentieren - dementierte sie aber auch nicht ausdrücklich. Die Aktie gab nach.

ROUNDUP: Heidelberger Druckmaschinen steigert Umsatz - Auftragseingang sinkt

HEIDELBERG - Der Maschinenbauer Heidelberger Druck hat in einem schwierigen Marktumfeld im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 den Umsatz gesteigert. Der Auftragseingang und der operative Gewinn gingen jedoch zurück. An der Börse kam dies nicht gut an. Für die Aktie ging es zuletzt um mehr als zehn Prozent nach unten. Ihr Kurs fiel damit auf den tiefsten Stand seit Juli 2025. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier fast ein Fünftel an Wert verloren.

ROUNDUP: Vodafone enttäuscht mit Umsatz - Deutschland-Geschäft wächst leicht

LONDON - Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone hat im dritten Geschäftsquartal 2025/26 Umsatz und operativen Gewinn gesteigert. Das Unternehmen profitierte dabei vom weiteren Wachstum in Afrika und der Übernahme des britischen Mobilfunkanbieters Three sowie von Telekom Romania. Gegenwind kam von Währungseffekten. Am Markt hatten Experten sich allerdings mehr ausgerechnet, die Aktie gab in London zuletzt um fast fünf Prozent nach.

ROUNDUP/'Toniebox 2' kommt gut an: SDax-Neuling Tonies schlägt Erwartungen

LUXEMBURG - Der erfolgreiche Verkaufsstart der "Toniebox 2" stimmt den Spielwarenhersteller Tonies optimistisch für das laufende Jahr. Finanzchef Hansjörg Müller geht davon aus, dass "die Nachfrage nach Tonies-Figuren auch künftig stark bleiben wird", wie er am Donnerstag im Zuge der Veröffentlichung von Eckdaten für 2025 laut Mitteilung sagte. Tonies hatte die zweite Generation des Audio-Würfels für Kinder im vergangenen Herbst auf den Markt gebracht. In dem vom Weihnachtsgeschäft und vielen Aktionstagen, wie dem Black Friday, geprägten vierten Quartal machte Tonies dann die Hälfte seines Jahresumsatzes. Der Aktienkurs legte am Donnerstag zu.



