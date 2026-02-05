Zuletzt war es ruhiger geworden um Andrea Orcel und seine Pläne, die Commerzbank zu übernehmen. Doch eine Woche vor der Vorlage der Commerzbank-Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 meldet sich der UniCredit-Chef nun zu dem Thema zurück. Orcel glaubt weiter an eine erfolgreiche Übernahme des Frankfurter Bankhauses.Im Podcast In Good Company bezeichnete Orcel den Einstieg bei der zweitgrößten deutschen Privatbank als vollen Erfolg. Die Beteiligung bringe UniCredit jährlich rund 800 Millionen Euro nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
