Bike24 Holding AG / Geschäftszahlen / Gesamtjahr

Bike24 Holding AG: Vorläufige Umsatz- und Ergebniserlöse liegen über der bisherigen Prognosespanne für das Geschäftsjahr 2025



05.02.2026

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Bike24 Holding AG: Vorläufige Umsatz- und Ergebniserlöse liegen über der bisherigen Prognosespanne für das Geschäftsjahr 2025 Dresden, 5. Februar 2026 - Die Bike24 Holding AG (die "Gesellschaft") hat im Rahmen der Erstellung des Konzernabschlusses festgestellt, dass die vorläufigen Umsatzerlöse sowie das vorläufige bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2025 oberhalb der bisherigen Prognosespanne liegen. Die vorläufigen Umsatzerlöse liegen bei EUR 289,1 Millionen und damit über der bisherigen Prognosespanne von EUR 278 Millionen bis EUR 288 Millionen. Das vorläufige bereinigte EBITDA liegt bei EUR 14,5 Millionen und damit über der bisherigen Prognosespanne von EUR 12,5 Millionen bis EUR 13,5 Millionen. Die Informationen in dieser Ad-hoc-Meldung basieren ausschließlich auf vorläufigen und ungeprüften Ergebnissen. Die endgültigen Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 werden am 26. März 2026 auf der Investor-Relations-Webseite der Gesellschaft veröffentlicht. Hinsichtlich der Definition der alternativen Leistungskennzahl "bereinigtes EBITDA" verweist die Gesellschaft auf die diesbezügliche Definition in ihrem Geschäftsbericht 2024 auf Seite 57, der auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht ist. Mitteilende Person: Dr. Hilmar Hamm, General Counsel Wichtige Information: Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", oder "abzielen" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäß erheblichen Risiken sowie Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen sind. Die Gesellschaft gibt keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen, dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als richtig erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten unterscheiden. Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder die Gesellschaft noch andere Personen, in die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung. Kontakt: Bike24 Holding AG Breitscheidstraße 40 01237 Dresden Deutschland Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Dresden unter HRB 41483 Börse: Regulierter Markt (Prime Standard) in Frankfurt ISIN: DE000A3CQ7F4 Dr. Hilmar Hamm

General Counsel

+49 179 258 67 92



