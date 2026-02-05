LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von London Stock Exchange haben sich am Donnerstag ein gutes Stück von ihrem jüngsten Kurseinbruch erholt. Die Papiere des Londoner Börsenbetreibers zogen um 6,7 Prozent auf 7.648 Pence an und setzten sich damit an die Spitze des FTSE 100 . Der Londoner Leitindex fiel hingegen um knapp ein Prozent.

Am Dienstag hatte die Furcht, dass das Datenbankgeschäft von LSE durch Künstliche Intelligenz (KI) in Bedrängnis geraten könnte, die Aktien auf Talfahrt geschickt. Nach einem Stabilisierungsversuch am Mittwoch folgte nun eine deutliche Gegenreaktion nach oben. Analysten der Banken JPMorgan und Goldman Sachs wollten die Auswirkungen von KI auf das Daten- und Analysegeschäft der London Stock Exchange nicht überbewerten.

Enrico Bolzoni von JPMorgan etwa schrieb, dass KI-Unternehmen eher Partnerschaften mit Datenfirmen wie LSE eingingen, als diese zu ersetzen. Der Experte verwies auf eine Ankündigung vom Oktober, wonach die London Stock Exchange mit dem KI-Konzern Anthropic zusammenarbeite und dessen Sprachmodell Claude Zugang zu den Daten des britischen Unternehmens gewähre.

Auch positive Unternehmensnachrichten zu der zu LSE gehörenden Handelsplattform Tradeweb trieben den Kurs der Briten an. Das starke Quartal der Tochter unterstreiche die Diversifizierung der Londoner, schrieb Ben Bathurst von der kanadischen Bank RBC. Er glaubt ebenfalls, dass der jüngste Kursrutsch im Zusammenhang mit vermeintlichen Bedrohungen durch Künstliche Intelligenz übertrieben ist.

Im Kielwasser von LSE stiegen die Papiere der Deutschen Börse an der Dax-Spitze um 2,5 Prozent./la/mis/he

DE0005810055, GB00B0SWJX34, GB0001383545