Eine Studie mit Beteiligung des KIT zeigt, dass Aggregator-gesteuerte Haushaltsflexibilität die Stromkosten im Schnitt um 7,36 Prozent senken kann. Möglich wird das durch individuelle Preisgarantien, bei denen Versorger das Preisrisiko übernehmen und im Gegenzug Speicher, Wärmepumpen und thermische Gebäudeträgheit steuern dürfen. Thermische Trägheit in Wohngebäuden lässt sich nutzen, um die Stromkosten bei dynamischen Tarifen deutlich zu senken. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, an der unter anderem Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) beteiligt waren. Voraussetzung ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland