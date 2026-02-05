Bolligen BE / Bern / Wollerau SZ - Die auf Corporate Identity und Werbetechnik fokussierte Brandmill Group aus Wollerau übernimmt die Digitaldruckerei Boss Bern, Bolligen. Diese erwartet sich von den Synergien neue Chancen und eine weiter gestärkte Marktposition. Die Verkäuferseite wurde von v.FISCHER INVESTAS beraten. Die Schwyzer Brandmill Group, ein Portfoliounternehmen der Nachfolgepartner AG, hat die Boss Bern AG gekauft. Laut einer Mitteilung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
