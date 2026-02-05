Von Jordy Hermanns, Portfolio Manager bei Aegon Asset Management Seit Trumps Wahlsieg 2024 hat der USD gegenüber dem Euro rund 10% an Wert verloren. Seit Jahresbeginn ist der Dollar um weitere 2% schwächer geworden. Dies ist ein starkes Signal. Anfang 2025 dominierten Paritätsbedenken, als der EUR/USD-Kurs bei 1,02 lag; jetzt nähert sich der Kurs 1,20 - was auf eine strukturelle Neubewertung der US-Währung hindeutet. Unternehmen wie Rheinmetall profitieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
